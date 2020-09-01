Sağlık sistemi sorunsuz, sert kısıtlama yok

Türkiye, 1 Haziran itibari ile kontrollü sosyal hayata geçti. Ancak kurallara yeterince uyulmayınca günlük vaka sayılarının yanı sıra ölümlerde de artış gözlendi. Yaz aylarının bitmesi ile birlikte insanlar büyükşehirlere ve evlerine dönmeye başladı. Bu süreçte salgına yakalananlar yakını, arkadaşı, komşusunu önlemler konusunda tetikleyecek. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar, toplumun önlemlere geri dönmesini sağlayacak adımlar atmaya hazırlanıyor. Vatandaşların yaşadıkları yerlere dönmesi ile birlikte Anadolu'daki vakaların azalması, büyükşehirlerde ise artması öngörülüyor. Ankara ve Konya gibi şehirlerdeki durum buna örnek gösteriliyor. İstanbul, Kocaeli başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki illerde de artış olacağı hesaplanıyor. Sağlık sisteminde yeni açılan pandemi ve şehir hastaneleri nedeniyle sorun beklenmiyor. Salgın kontrol altında olduğu için önümüzdeki dönemde sert kısıtlamalar planlanmıyor. İllerin kendi durumlarına göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını gibi bulaşı kesecek bazı kararların iller bazında alınması ise muhtemel. 65 yaş üstü vatandaşlara ilişkin de belli sokağa çıkma yasağı olmasa da belli sınırlamalar getirilebileceği belirtiliyor.İlk, orta ve lisede belli sınıfların açılmasının büyük bir artışa neden olmayacağı hesaplanıyor. Ancak üniversitelerin açılması milyonlarca gencin yurt içinde hareketi, yurt, kantin, kafe ve lokantaların dolması anlamına geliyor. Bu nedenle üniversiteler daha büyük risk olarak görülüyor.İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğine dair genelgesine rağmen vatandaşylar bildiğini yapıyor. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitenin bahçesinde toplanan onlarca kişi davul zurna eşliğinde kol kola girip halay çekerken, virüsün yayılmasına davetiye çıkardı. Bursa'nın Merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde, hafta sonu yapılan 3 sokak düğününde de koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu.