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ortasında silahlı saldırıya uğradı

’da bir kişi, kimliği belirsiz bir şahsın ortasında silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 22:45 Son Güncelleme: 1.9.2020 23:19 ABONE OL
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

'da bir kişi, kimliği belirsiz bir şahsın ortasında silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi 216 içerisinde yürüyen Ahmet E. isimli kişi tanımadığı bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Sağ bacağından tabancayla vurulan Ahmet E., sonrası olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahıs, olay yerinden tabancasıyla birlikte hızla kaçarken vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bilgi verildi.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet E., Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulunarak kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı
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