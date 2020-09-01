Son dakika haberi: Bahçelievler'de dehşet! 37 yaşındaki Sevin Sökmensuer sevgilisi tarafından öldürüldü...

Komşuların ve görgü tanıklarının ifadesinden sonra olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis geldi. DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre hayatını kaybeden Sevim Sökmensuer'in cansız bedeni İstanbul Adli Tıp morguna kaldırılırken işlemlerin ardından memleketi Afyon'a götürüldü. Son dakika haberine göre saldırgan Orhan Aktaş'ın da yaralı olduğu ve Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olduğu ifade edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre komşularının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sökmensuer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Orhan Aktaş ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş'ın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.