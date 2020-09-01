Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde korkunç taciz iddiası! Nagehan Bıyıklı: “Korkudan evime gidemiyorum”

Darp raporu verdiler.Taburcu olunca Bostancı'daki karakola gittik. Şikâyetçi olduk. Gayet güzel ilgilendiler. 'Sakin ol geçecek, bulacağız' dediler. İki polisle olay yerine gittik. MOBESE kamerası olmadığını söylediler. Şimdi ailemin yanındayım. Polislerden haber bekliyorum. Ama henüz bir dönüş olmadı. Ben bu şahısların bulunmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Belki de beni takip ediyorlardı, hiçbir şey bilmiyorum.

'ACIYLA YAŞIYORUM'

Bana kâbus dolu o anları yaşatan o canilerin yakalanmasını istiyorum. Taksicinin bulunmasını istiyorum. Yüzüm tanınmayacak halde. Devlet hastanesi koronavirüsten dolayı ameliyat yapmıyor, '6 ay sonra gel' diyor. Ben burun kırığının acısını yaşıyorum hâlâ. Özel hastane de çok pahalı ona param yetmez. Ben 6 ay beklemek istemiyorum kırık burunla."

'BUNU YAPANLAR YAKALANSIN'

Kendisine saldıranların 30 yaşlarında olduğunu belirten Bıyıklı, "İkisi de 1.70 boylarında beyaz tişörtlü ve kotluydu. Spor ayakkabı vardı altlarında. Onu da yüzüme tekme yerken gördüm. Beni taciz edeni görsem tanırım. Darp edilirken içinde 3 bin liraya yakın para olan cüzdanım, altın kolyem, tek taş pırlanta yüzüğüm düştü. Bunları o şahıslar mı aldı, başkası mı bilmiyorum. Orası ana cadde. Büfeler var, dolmuşlar var. Metro çalışması var. Nasıl kamera olmaz anlamıyorum. Bana bunu yapan caniler yakalansın. Lütfen onları yakalayın. Korkudan evime bile gidemiyorum" dedi.

Kaynak: Hürriyet