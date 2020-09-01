Son dakika haberler... Minik Merve'nin şüpheli ölümü! 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı!

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Son dakika haberler... Minik Merve'nin şüpheli ölümü! 2,5 yaşındaki 'ın saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı!

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; Erzurum'da öğle saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki 'ın dün sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Akrabalarının evinin önünde oyun oynayan küçük çocuğun aniden kaybolması ile beraber köy halkı küçük kızı aramaya başladı. Yaşanan bu olay sonrası Merve Bayrak bulunamayınca jandarma ve AFAD ekipleri devreye girdi. Merve Bayrak'ın cansız bedeni dere kenarında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 1.9.2020 10:03 Son Güncelleme: 1.9.2020 10:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Minik Merve'nin şüpheli ölümü! 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı!

Son dakika haberler… Erzurum'un Horosan ilçesinde isimli küçük kız geçtiğimiz gün akrabalarının evinin önünde oyun oynadığı esnada aniden kayboldu. Kaybolan 2,5 yaşındaki kız ailesi, köy halkı, jandarma ve AFAD ekiplerince aranırken acı haber çok geçmeden aileye ulaştı. Merve Bayrak'ın cansız bedeni dere kenarında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Şehirdeki okul müdür yardımcısı Ebrar Bayrak'ın küçük kızı Merve, oyun oynadığı esnada aniden ortadan kayboldu. Kent merkezindan 15 km uzaktlıktaki köyde arama kurtarma çalışmaları başlatılırken minik Merve'nin cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ölüm sonrası Adli tıp sonuçları bekleniyor…

Son dakika haberi: Minik Merve'nin şüpheli ölümü! 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı!

ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Azap köyünde dün öğle saatlerinde kaybolan 2.5 yaşındaki 'ın bu sabah cansız bedeni bulundu.

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, dün, kızı Merve Bayrak'ı da yanına alıp, davetli olduğu düğüne katılmak için Azap köyüne gitti. Akrabalarının evinin önünde oynayan çocuk, aniden kalboldu. Anne ile köylüler, Merve'yi aramalarına rağmen bulamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Son dakika haberi: Minik Merve'nin şüpheli ölümü! 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı!

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki köye gelen ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla sonlandırılan çalışmalar, bu sabah yeniden başlatıldı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürürken, adı açıklanmayan bir çoban, köye 6 kilometre mesafedeki dere kenarında küçük kızın cansız bedenini buldu.

Son dakika haberi: Minik Merve'nin şüpheli ölümü! 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı!

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Merve'nin cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Erzurum Adli Kurumu'na götürüldü.

Çocuğun cesedinin bulunduğu dere kenarı, jandarma tarafından adeta ablukaya alınırken, çok yönlü soruşturma yürütülüyor.

Son dakika haberi: Minik Merve'nin şüpheli ölümü! 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı!

Erzurum'un Horasan ilçesinde dün ailesiyle düğün için gittiği mahallede kaybolan ve bugün ölü bulunan 2,5 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olan babası Ebrar Bayrak ile dün Azap Mahallesi'nde katıldığı düğün sırasında kaybolan 2,5 yaşındaki Merve'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mahallede oynarken kaybolan küçük kız, bir çoban tarafından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Harran Deresi mevkisindeki arazide ölü bulundu.

Bayrak'ın cenazesi olay yerinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerince yapılan inceleme sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Burada yaklaşık 4 saat süren otopsinin ardından aile tarafından teslim alınan Bayrak'ın cenazesi, aynı ilçenin Dalbaşı Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi.

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Son dakika haberler... Minik Merve'nin şüpheli ölümü! 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı!
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