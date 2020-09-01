Son dakika haberler... Minik Merve'nin şüpheli ölümü! 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı!

ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Azap köyünde dün öğle saatlerinde kaybolan 2.5 yaşındaki Merve Bayrak'ın bu sabah cansız bedeni bulundu.

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, dün, kızı Merve Bayrak'ı da yanına alıp, davetli olduğu düğüne katılmak için Azap köyüne gitti. Akrabalarının evinin önünde oynayan çocuk, aniden kalboldu. Anne ile köylüler, Merve'yi aramalarına rağmen bulamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.