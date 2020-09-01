Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA GELİŞMESİ | Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyinden açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlığı nasıl, son durum ne?

GELİŞMESİ | 'nun ağabeyinden açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlığı nasıl, son durum ne?

Bilindiği üzere 'nun corona virüsü testi pozitif çıkmış ve konu ile ilgili açıklamaları teker teker gelmeye başlamıştı. Tedavi görmeye başlayan ve binlerce seveni olan ismin sağlık durumu merak edilip araştırılmaya devam ediliyor. Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu, sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl oldu? İşte o açıklamalar ile son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 1.9.2020 11:09 Son Güncelleme: 1.9.2020 11:11 ABONE OL
SON DAKİKA | Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyinden açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlığı nasıl, son durum ne?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklanan Nihtap Hatipoğlu hakkında gelişmeleri yakından takip edilirken ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan isim, kardeşinin sağlık durumuna yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Peki; 'nun sağlık durumu nasıl?

NİHAT HATİPOĞLU'NN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu'nun son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı.

İşte son dakika açıklamaları...

SON DAKİKA | Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyinden açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlığı nasıl, son durum ne?

Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu'nun son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı.

Hatipoğlu, 'Sevgili dostlar kardeşler! Yoğun telefon ve mesajlar üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun' dedi.

da sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlığıyla ilgili duyurusu yaptı.

SON DAKİKA | Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyinden açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlığı nasıl, son durum ne?

'Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz.Her kesimden,düşünceden,her meslek gurubundan.Küçüğü büyüğü, açığı kapanılısı.7 den 77 ye.Sizi seviyorum.Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın.Amin'
Oğlu Osman Hatipoğlu "Nihat Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna yanıt verdi. 'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin.

Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."

SON DAKİKA | Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyinden açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlığı nasıl, son durum ne?

EN SON NELER OLMUŞTU?

Hatipoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlığıyla ilgili duyurusu yaptı. 'Dostlarım.İnşallah sıkıntıyı aşacağım. dualarınızla' diye söze başlayan şu açıklamayı yaptı:

'Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz.Her kesimden,düşünceden,her meslek gurubundan.Küçüğü büyüğü, açığı kapanılısı.7 den 77 ye.Sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın. Amin'

Ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu'nun son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı:

Hatipoğlu, 'Sevgili dostlar kardeşler! Yoğun telefon ve mesajlar üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun' dedi.

SON DAKİKA | Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyinden açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlığı nasıl, son durum ne?

OĞLU OSMAN HATİPOĞLU DA O SORUYA YANIT VERMİŞTİ

Osman Hatipoğlu ayrıca " Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna yanıt verdi. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu büyük bir merakla takip ediliyor. Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin.

"Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GELİŞMESİ | Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyinden açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlığı nasıl, son durum ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA