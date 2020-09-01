SON DAKİKA GELİŞMESİ | Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyinden açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlığı nasıl, son durum ne?

'Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz.Her kesimden,düşünceden,her meslek gurubundan.Küçüğü büyüğü, açığı kapanılısı.7 den 77 ye.Sizi seviyorum.Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın.Amin'

Oğlu Osman Hatipoğlu "Nihat Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna yanıt verdi. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin.

Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."