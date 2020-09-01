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Sulama kanalına uçan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti

'da, (29) kontrolünden çıkan otomobilinin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybetti. , saat 15.30 sıralarında, Efeler ilçesine bağlı hayvan pazarı yakınındaki sulama kanalında yaşandı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 18:12 Son Güncelleme: 1.9.2020 18:28 ABONE OL
Sulama kanalına uçan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti

'da, (29) kontrolünden çıkan otomobilinin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybetti. , saat 15.30 sıralarında, Efeler ilçesine bağlı hayvan pazarı yakınındaki sulama kanalında yaşandı.

Sulama kanalına uçan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti

Su kanalına düştüğünü gören vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi, sevk edildi. Ekipler, su altındaki otomobili çıkarttıklarında sürücü

Sulama kanalına uçan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti

Ayşegül (29) ile karşılaştı Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sulama kanalına uçan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti
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