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Sulama kanalında kayıp çocuğun cesedi bulundu

'da 10 yaşındaki Afgan uyruklu , ailesinin başvurusu üzerine kayıp olarak aranıyordu. Küçük çocuktan acı haber geldi. DSİ'ye ait sulama kanalında Abdulfazıl Hamidi'nin cesedi bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 09:05 Son Güncelleme: 1.9.2020 09:28 ABONE OL
Sulama kanalında kayıp çocuğun cesedi bulundu

'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Sulama kanalında kayıp çocuğun cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yüreğir Hidroelektrik Santralinde görevli özel güvenlik ekibi, DSİ'ye ait sulama kanalında bir kişinin hareketsiz durduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sulama kanalında kayıp çocuğun cesedi bulundu

Olay yerine gelen ekiplerin öldüğünü tespit ettiği erkek çocuğunun cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sulama kanalında kayıp çocuğun cesedi bulundu

Cesedin yakınlarına ulaşmak için çalışma başlatan polis ekipleri, ölen kişinin, dün yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu 10 yaşındaki Afgan uyruklu olabileceğini değerlendirerek durumu ailesine bildirdi.

Sulama kanalında kayıp çocuğun cesedi bulundu

Olay yerine gelen Hamidi'nin yakınları ölen kişinin oğulları olduğunu teşhis etti.

Sulama kanalında kayıp çocuğun cesedi bulundu

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Sulama kanalında kayıp çocuğun cesedi bulundu
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