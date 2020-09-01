Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 1 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ (Milli Piyango İdaresi) ve Sisal Şans işbirliğiyle yapılarak Milli Piyango Online resmi internet sitesinde MP TV üzerinden canlı çekilişi yapılan MPİ Süper Loto sonuçları 1 Eylül 2020 Salı günü (Bugün) yapılacak canlı çekilişle belirlenecek. MP TV üzerinde şans oyunu severlerin canlı takip edeceği Süper Loto canlı çekilişiyle belirlenecek şanslı numaraları doğru bilmek ve hayallerini kurduğu büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler heyecanlı bir şekilde 1 Eylül Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşmak istiyor.
Süper Loto 1 Eylül çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte MP TV ile 1 Eylül Süper sonuçları canlı çekiliş yayını…
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.