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sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Online ile BURADA!

İdaresi (MPİ) ile tarafından ortaklaşa olarak haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar) yapılan ve tamamen yenilenen oyununun sonuçları bugün internet sitesinde MP TV üzerinden ile belirlendi. Bugün (1 Eylül 2020 Salı) yapılan canlı çekiliş için kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahmin ederek 15 Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler MPİ 1 Eylül açıklandı mı? sorusunu yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile MPİ ekranını burada bulabilir ve kazanıp kazanmadığınızı sorgulayabilirsiniz. İşte 1 Eylül Süper Loto sonuçları

Giriş Tarihi: 1.9.2020 23:05 Son Güncelleme: 1.9.2020 23:36 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 1 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

ve İdaresi (MPİ) ortaklığında her hafta Salı, Perşembe, Pazar günleri ile MP TV üzerinde canlı çekilişle sonuçları duyurulan 'da bugün (1 Eylül 2020 Salı) 15 Milyon Türk Lirası için belirlendi. MP TV'de yapılan için günün şanslı numaralarını doğru bilmek ve büyük ikramiye kazanmak umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları merak ederek açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Şans oyunu severler Milli Piyango Online ile Süper Loto 1 Eylül çekiliş sonuçları ve ekranını burada bulabilir ve biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini kontrol edebilirler.

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 EYLÜL 2020 SALI)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) İLE Sisal şans ortakılığında canlı çekilişi düzenlenen Süper Loto sonuçları, MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili tüm detaylar şöyle;

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 1 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Eylül Süper Loto sonuçları: 21 - 47 - 22 - 32 - 50 - 28

Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle,



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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 1 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 1 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 1 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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