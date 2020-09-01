Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 1 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında her hafta Salı, Perşembe, Pazar günleri Milli Piyango Online ile MP TV üzerinde canlı çekilişle sonuçları duyurulan Süper Loto'da bugün (1 Eylül 2020 Salı) 15 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye için kazandıran numaralar belirlendi. MP TV'de yapılan canlı çekiliş için günün şanslı numaralarını doğru bilmek ve büyük ikramiye kazanmak umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları merak ederek Süper Loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Şans oyunu severler Milli Piyango Online ile Süper Loto 1 Eylül çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini kontrol edebilirler.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) İLE Sisal şans ortakılığında canlı çekilişi düzenlenen Süper Loto sonuçları, MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili tüm detaylar şöyle;
Şanslı numaraların küçükten büyüğe sıralanışı şöyle,
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.