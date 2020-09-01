Telefon dolandırıcıları baba-oğulu 34 bin dolar dolandırdı

'BABAN SAVCILIKTA, TUTUKLAYACAĞIZ'



6 çocuk babası Erhan Sönmez ise ''Babam, dolandırıcılara benim telefon numaramı vermiş. 'Senin baban şu an savcılıkta, babanı tutuklayacağız. Sen babana jandarmanın buraya geldiğini anlat ve baban ikna olsun' dediler. Bu şekilde babamı ikna ettiler ve 34 bin dolar paramıza el koydular" dedi.



'BELKİ ŞİMDİ PARAMIZI HARCIYORLAR'



Erhan Sönmez, "İki kişi yakalandı ve cezaevinde. Onların ifadesine göre parayı Remzi ile Sinan isimli kardeşler almış. Belki şimdi paramızı harcıyorlar. Ne olur paramızı onlardan alın ve bize verin. Bu para ile annem-babam hacca gidecekti. Pandemiden dolayı gidemediler" diye konuştu.