Üvey anne vahşetine 4.5 yıl istenmişti... Öz anne isyan etti:

"KIZIM ÖMÜR BOYU İZLE YAŞAYACAK"



Talep edilen hapis istemine karşı çıkan Yılmaz, "Ben her gün ağlıyorum. İçim parçalanıyor. Kızım ömür boyu izle yaşayacak. Kızım sürekli aynaya bakıyor. Saçları da yandı peruk takıyor. Kızımın hayatı mahvoldu. Sürekli ağlıyor. Geceleri korkuyla kalkıyor. 'Beni yakıyorlar. O kadın beni öldürecek' diye bağırıyor. Kadına 4,5 yıl hapis isteminde bulundular. Bu adalet mi? Kızım ölümden döndü. Nasıl bu hale getirebilir. Kendi evlatları da var. Bir ömür boyu cezaevinde kalsın istiyorum" diye konuştu.