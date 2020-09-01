Yıllar sonra ilham aldığı doktorla konuştu

Van'ın Erciş ilçesinde çobanlık yapan Muhammet Taş (19), Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazandıktan sonra kendisine ilham olan kişinin 9 yıl önce amcasını ameliyat eden İzmir Ege Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Sedat Çağlı olduğunu söyledi. Hayallerinin mimarıyla telefon üzerinden görüntülü konuşma yapan Taş, "Omuriliğinde sıkıntı olan amcamı size getirdiğimizde sıcak ilginiz ve mütevazi davranışınız beni çok etkiledi. O günden sonra kendime bir yön çizdim. Sizi kendime idol olarak gördüm. Hep örnek aldım. Yoğun bir tempo ile çalıştım. Hem çobanlık yaptım hem üniversite sınavlarına hazırlandım. Bundan sonra da tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum. Size teşekkür ediyorum" dedi. Prof. Dr. Çağlı ise "Muhammet'e en büyük desteği ben vereceğim" diye konuştu.