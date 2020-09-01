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Zürafa oteline yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 1.9.2020 ABONE OL
Zürafa oteline yoğun ilgi
İngiltere'nin Kent kontluğunda çok farklı bir konsepte sahip otel müşterilerine unutulmaz anlar yaşatmayı planlıyor. Port Lympne Hotel and Reserve'in bir parçası olacak "Zürafa Salonu" konuklara zürafalar eşliğinde yemek yeme keyfi yaşatacak. Gelecek yaz açılması planlanan zürafa bölümüne şimdiden yoğun talep var. Yetkililer, zürafaların pencereden içeri uzandığı ve misafirlerle yakın temas kurduğu butik otelde kalmak isteyen 9 bin başvuru aldıklarını ve ilginin devam ettiğini kaydetti. 15. yüzyıllardan kalma 10 odalı lüks otelde yer alan 5 farklı bölümde aslanlar ve kurtlar gibi birbirinden faklı hayvanlar ziyaretçilere eşlik ediyor. DIŞ HABERLER
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Zürafa oteline yoğun ilgi
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