20 gün önce evlenen genç korkunç cinayete kurban gitti!

İddialara göre, Adliye sarayının karşısındaki bir iş yerinin önünde 2 kişi, babası ve kardeşinin duruşmasının bitmesini bekleyen İsmail K. (22) ve Adem K.'ya (24) ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu İsmail K. ve Adem K. yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye Adliye sarayındaki polislerin yanı sıra çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Adem K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.