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230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

Giriş Tarihi: 2.9.2020 ABONE OL
230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
Edirne'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası 1. Murat mahallesinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 230 adet şeffaf renkli cam tüpler içerisinde kobra yılanı zehri ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA
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230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
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