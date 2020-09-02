2,5 yaşındaki Merve'nin cansız bedeni arazide bulunmuştu! Otopsi raporu sonuçlandı

Herhangi bir darp veya taciz gibi şüpheli durum söz konusu değil. Ankara'da yaşıyorum. 55 yaşındayım, onun her sesini duyduğumda 5 yaş gençleşirdim. Telefonla konuştuğumuzda benden etek, ruj, oje isterdi. Her isteğini yerine getirirdim. Onu canımdan çok severdim. Onun tadı bir başkaydı.



