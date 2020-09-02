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Aksiyon filmlerini aratmayan kaza! Görenler şaşkına döndü...

'da kontrolden çıkan kamyonet uçurumda askıda kaldı. Ön iki tekeri boşluğa düşerek askıda kalan kamyonet adeta aksiyon filmlerindeki görüntüleri yaşattı. Kaza, Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesinde meydana geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 09:31 Son Güncelleme: 2.9.2020 10:09 ABONE OL
Aksiyon filmlerini aratmayan kaza! Görenler şaşkına döndü...

Edinilen bilgiye göre, Gemlik-Karacaali yolunda seyreden kamyonet bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet uçuruma sürüklendi. Demir bariyerleri kopartarak ön iki tekerleği boşluğa düşen kamyonet askıda kaldı.

UÇURUMDA ASKIDA KALAN KAMYONET...

Adeta aksiyon filmlerini aratmayan kazada korkulan olmadı. Büyük bir kısmı boşlukta kalan kamyonetin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Uçurumda askıda kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Yaralı arkadaşlarını kaza yerinde bırakıp kaçtı

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Aksiyon filmlerini aratmayan kaza! Görenler şaşkına döndü...
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