Aleyna Çakır'ın ailesi isyan etti! Sevgilisi şüpheli bile değil

DOSYAYA ŞÜPHELİ OLARAK GİRMELİ

Sema Esen'in ağabeyi Himmet Esen, yaşam dolu bir genç kadın olan kardeşinin intihar ettiğine asla inanmadıklarını belirterek "Yıkılmıştık, Adli Tıp raporu ile bir kez daha yıkıldık. Bu kişi, kardeşimi evine bıraktığını içeri girmediğini söylüyor. Kardeşimi darp ettiği videolar var. Böylesine acımasızca döven biri cinayet de işleyebilir. Kardeşimin ölümü şüpheli, bu kişi şüpheli olarak bile dosyada yer almadı. Bu kişinin DNA örnekleri neden alınmıyor? Sorgulaması neden tam yapılmıyor? Adalet istiyorum. Kimse suçlu cezasını çeksin. Benim kardeşim toprakta. O ise 'Nasıl olsa yırttım' diye gününü gün ediyor. Adalet yerini bulsun. Elini kolunu sallayarak gezmesin" dedi.