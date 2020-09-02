Anneden şaşırtan istek! Oğlu için elektronik kelepçe istedi sebebi ise...

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Serhat, Saniye Altuntaş çiftinin 4 çocuklarından en büyüğü 17 yaşındaki Yakup Altuntaş, 9 yaşından bu yana sebepsiz yere yüzlerce kez evden kaçmaya başladı. Aile, herhangi bir kötü alışkanlığı bulunmayan genç Yakup'u, bazen polisin bazen de kendi imkanlarıyla bularak eve getirdi. Bu dönem içerisinde çocuklarının kaçma alışkanlığına bir son vermek için doktor doktor gezen aile herhangi bir sonuç alamadı. Son olarak bir ay önce babasının arkadaşına verilmek üzere kendisine verilen malzemeleri götüren Altuntaş, ardından yine kayıplara karıştı. Bugüne kadar polise birçok kaz kayıp başvurusu yapılan Yakup Altıntaş'ın, ailesi hayatından endişe etmeye başladı.

EN İŞLEK CADDEDE BULUNDU

İlk kez bu kadar uzun süredir çocuklarından haber alamayan gözü yaşlı aile, geçtiğimiz gün gelen haberle mutlu oldu. Polis ekipleri tarafından kentin en çok yaya trafiğinin olduğu Kapalı Yol'daki bir internet kafede bulunan genç Yakup, ailesine tekrar teslim edildi.