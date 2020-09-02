Aşure ayı ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Muharrem ayı takvimi 2020 ile birlikte aşure ayı ne zaman bitecek?

Muharrem ayının maneviyatını daha iyi anlamak, ibadet etmek ve Allah'a yaklaşmak adına idrak edilen Aşure ayının ne zaman biteceği merak ediliyor. İbadetlerin yapıldığı, her günün verimli şekilde geçtiği, maneviyatın arttırıldığı aşure ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı takvimi 2020 ile birlikte aşure ayı ne zaman bitecek?

AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Aşure ayının biteceği tarih şöyle;