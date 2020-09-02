Aşure ayı ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Muharrem ayı takvimi 2020 ile birlikte aşure ayı ne zaman bitecek?

Muharrem ayının maneviyatını daha iyi anlamak, ibadet etmek ve Allah'a yaklaşmak adına idrak edilen Aşure ayının ne zaman biteceği merak ediliyor. İbadetlerin yapıldığı, her günün verimli şekilde geçtiği, maneviyatın arttırıldığı aşure ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı takvimi 2020 ile birlikte aşure ayı ne zaman bitecek?
Aşure ayının biteceği tarih şöyle;
20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edildi.
Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geldi.
Takvime göre, safer ayı bu yıl 18 Eylül Cuma günü idrak edilmeye başlanacak ve muharrem ayı sona erecek.