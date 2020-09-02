Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aşure ayı ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Muharrem ayı takvimi 2020 ile birlikte aşure ayı ne zaman bitecek?

Aşure ayı ne zaman, hangi tarihte bitiyor? takvimi 2020 ile birlikte aşure ayı ne zaman bitecek?

Muharrem ayının 10.günü idrak edilen 29 Ağustos tarihine denk gelmişti. içerisinde olduğumuz şu dönemde şeklindeki araştırmalar da başladı. Bilindiği üzere 20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilmişti. Peki; Aşure ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı takvimi 2020 ile birlikte aşure ayı ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 2.9.2020 07:16 Son Güncelleme: 2.9.2020 07:16 ABONE OL
Aşure ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı takvimi 2020 ile birlikte aşure ayı ne zaman bitecek?

Muharrem ayının maneviyatını daha iyi anlamak, ibadet etmek ve Allah'a yaklaşmak adına idrak edilen Aşure ayının ne zaman biteceği merak ediliyor. İbadetlerin yapıldığı, her günün verimli şekilde geçtiği, maneviyatın arttırıldığı ? takvimi 2020 ile birlikte aşure ayı ne zaman bitecek?

AŞURE AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Aşure ayının biteceği tarih şöyle;

Aşure ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayı takvimi 2020 ile birlikte aşure ayı ne zaman bitecek?

AŞURE AYI NE ZAMAN BİTECEK?

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı hem de başlangıcı olarak idrak edildi.

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geldi.

Takvime göre, safer ayı bu yıl 18 Eylül Cuma günü idrak edilmeye başlanacak ve muharrem ayı sona erecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aşure ayı ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Muharrem ayı takvimi 2020 ile birlikte aşure ayı ne zaman bitecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA