Aydın'daki restoran cinayetinde 1 gözaltı

Akyüz, başı, göğsü ve dizine isabet eden 3 mermiyle ağır yaralandı. Ali Ö. ise saldırıyı yara almadan atlattı. Şüpheli, olay yerine geldiği otomobile binerek, kaçtı. İş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Akyüz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.