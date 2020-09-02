Aylin okula döndü

Menteşe ilçesinde geçen yıl 8 Aralık'ta Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah K. yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu tarafından aile ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'i çarpmış ve kaza sonrası küçük Aylin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 10 yaşındaki Aylin'in kamyon tekerinin altında kalan sağ bacağı kesilmişti.

Aylin Dağdeviren'in sağ bacağının kesilmesi sonrası Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şubesi Aylin'e protez bacak için çalışma başlatmıştı. Yapılan tedaviler sonrası kazada sağ bacağını kaybeden Aylin'e uygun protez bacak dernek yönetimi ve Muğlalı hayırsever iş adamları tarafından temin edildi.

Özel bir rehabilitasyon merkezinde protez bacağına kavuşan Aylin, 7 ay sonra ilk defa yürüme sevinci yaşadı. Aylin'in protez bacağı ile ilk yürüme sevincine Baba Ahmet ve anne Handan Dağdeviren, Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan eşlik etti.

7 ay sonra yürümeye başlayan Aylin Dağdeviren, "Yürümek çok güzel. Protezimi de çok sevdim. Rahat hareket edebiliyorum. Okuluma gideceğim. Mutluyum" dedi.

Aylin Dağdeviren, Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesi'nin aracılığıyla şimdi de yeni okuluna kayıt yaptırdı. Özel TAÇ Okullarında eğitim görecek küçük Aylin, ileride vali olmak istediğini söyledi.

Beyaz Ay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı yaptığı açıklamada

"Çocukların eğitimi özelliklede günümüzde kız çocuklarının eğitimi çok önemli biz Türkiye Beyazay Derneği olarak vermiş olduğumuz sözü tutmanın haklı gururunu yaşamaktayız Aylin için önce yürümeli sonra eğitimini tamamlamalı demiştik ve şimdi görüyoruz ki Aylin hem yürüyor hemde eğitimde ilerliyor Bu aşamada eğitime destek ve sponsor olan Özel Taç okullarına teşekkür ediyorum"dedi