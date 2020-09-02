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Balıkçıların yüzünü güldürdü

1 Eylül itibariyle "Vira bismillah" diyen ve teknelerini denize süren balıkçılar, tuttukları palamutlarla yüzleri güldürdü.

AA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 06:19 Son Güncelleme: 2.9.2020 07:07 ABONE OL
Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Av yasağının kalkmasının ardından sabahın erken saatlerinde gırgır ve trol teknelerinin marşına basan balıkçılar ilk gün tuttukları palamuttan memnun.

Denizde balık bolluğunun iyi olduğunu belirten tekne reisi Aytaç Girit, AA muhabirine, sezondan umutlu olduklarını ifade etti. Güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Girit, "İlk gün balık vardı. Allah'a şükür boş değildik. 100 kasa civarında palamut tuttuk. Umduğumuz gibi geçti, başlangıcı güzel yaptık." dedi.

Denizdeki balık bolluğunun sezonun bereketli geçeceğine işaret olduğunu aktaran Girit, "Şu anki denizde balık görünümü sezonun bereketli geçeceğine işarettir. Bereketli geçireceğiz, inşallah umudumuz o yönde." diye konuştu.

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Balıkçıların yüzünü palamut güldürdü
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