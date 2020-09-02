Bilim kurulu toplantısı ne zaman bitecek, Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak? 2 Eylül Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Bilim Kurulu toplantısı için araştırmalar hız kazandı. Salgın sürecinde ülkedeki son duruma ilişkin detayların konuşulduğu ve tedbirlerin alındığı bu toplantı bilindiği üzere her hafta belirlenen günlerde gerçekleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunuyor. Peki, 2 Eylül bugün koronavirüs bilim kurulu toplantısı var mı? Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte tüm detaylar…
Ülkemizdeki salgının en kritik günlerini yaşadığımız bu süreçte artan vaka ve virüs kaynaklı ölüm sayıları da ciddi oranda artış gösteriyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu bilim kurulu belirli tarihlerde toplanarak durum analizi yapıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren bilim kurulu toplantısı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı…
Koronavirüs Bilim Kurulu haftalık olarak toplanıyor. Genellikle çarşamba günleri toplanan Bilim Kurulu'nda bu hafta ülkedeki hızla artan vaka sayısının değerlendirilmesi ve öneri kararlarının alınması bekleniyor…
Ajanslar tarafından gelen bilgiye göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'a yükseldi.
Test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705, vefat sayısı 6 bin 417 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.