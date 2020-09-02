Bilim kurulu toplantısı ne zaman bitecek, Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak? 2 Eylül Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Bilim Kurulu toplantısı için araştırmalar hız kazandı. Salgın sürecinde ülkedeki son duruma ilişkin detayların konuşulduğu ve tedbirlerin alındığı bu toplantı bilindiği üzere her hafta belirlenen günlerde gerçekleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunuyor. Peki, 2 Eylül bugün koronavirüs bilim kurulu toplantısı var mı? Bilim kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte tüm detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ülkemizdeki salgının en kritik günlerini yaşadığımız bu süreçte artan vaka ve virüs kaynaklı ölüm sayıları da ciddi oranda artış gösteriyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bulunduğu bilim kurulu belirli tarihlerde toplanarak durum analizi yapıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren bilim kurulu toplantısı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı…