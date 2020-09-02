BİM 4 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?

BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu tüketiciler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Her hafta getirdiği indirimli ürünler ile tüketicileri kendi bünyesine çeken market, bu hafta da çok ses getirecek. Bu hafta BİM marketlerde; Oppo A5 2020 Cep Telefonu, Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı TV, Arnica Cyclone Elektrikli Süperge, Fakir Erkek Bakım Seti, Corby Smart Drone, Starcom Nostaljik Büyük Boy Radyo gibi pek çok birbirinden güzel ürün bulunuyor. İşte BİM 4 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM 4 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.