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'da tedbirlere uymayan 5 işletme daha...

'nın ilçesinde, yeni tip (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 5 işletmenin faaliyetleri durduruldu. Zabıta ekipleri, polis eşliğinde, "Fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığı" gerekçeleriyle işlem yapılan 5 işletmeyi mühürledi.

AA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 22:14 ABONE OL
Bodrum'da tedbirlere uymayan 5 işletme daha...

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki denetimlerini sürdürdü.

Buna göre, Çarşı ve Yalıkavak Mahallesi'nde 1 işletme 1 gün, 1 işletme 4 gün, 3 işletme de süresiz kapatıldı.

Zabıta ekipleri, polis eşliğinde, "Fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığı" gerekçeleriyle işlem yapılan 5 işletmeyi mühürledi.

Bodrum'da kurallara aykırı faaliyet gösteren 9 işletme kapatıldı

ŞENLENDİRİCİ, PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Öte yandan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin, bu gece mühürlenen işletmelerden birinde sahne alacağı, ancak işletmenin bir günlüğüne mühürlenmesi nedeniyle programın iptal edildiği öğrenildi.

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Bodrum'da tedbirlere uymayan 5 işletme daha...
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