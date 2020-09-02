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CANLI | kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. DHY kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar açıklandı mı?

Bugün gerçekleşecek olan 94. kurası için araştırmalar hız kazandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu baz alınarak gerçekleşecek olan Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamaları bilindiği üzere başvurular temmuz ayında alınmıştı. Buna göre; DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. DHY kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar açıklandı mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 2.9.2020 10:15 ABONE OL
CANLI | DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 94. DHY kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar açıklandı mı?

kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamalarının ön başvurularının Temmuz ayı içerisinde alındığı biliniyordu. Öte yandan tercihler ise 31 Ağustos tarihinde sona erdi. Bu kapsamda adayların gözleri kura sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. DHY kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar açıklandı mı? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI 94. DHY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; kura çekilişi 2 Eylül bugün saat 10.00'da başlayacak. Öte yandan noter huzurunda gerçekleşen bu kuranın youtube üzerinden canlı olarak adaylar için yayınlanacağı bildirildi. Gözler şimdi 94. DHY kura sonuçları ve canlı yayın ekranında…

CANLI | DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 94. DHY kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 94. DHY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

kurası 02 Eylül 2020 Çarşamba günü yapılacak. Kurum tarafından, 'Kura çekilişi 02.09.2020 tarihi saat 10:00'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura sonucu yerleşenler listesi Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır. (Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı

(https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.)'

CANLI | DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 94. DHY kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar açıklandı mı?

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA ESAS BELGELER

1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edeceklerdir.

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CANLI | DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 94. DHY kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar açıklandı mı?
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