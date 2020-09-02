CANLI | DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 94. DHY kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamalarının ön başvurularının Temmuz ayı içerisinde alındığı biliniyordu. Öte yandan tercihler ise 31 Ağustos tarihinde sona erdi. Bu kapsamda adayların gözleri kura sonuçlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 94. DHY kuraları ne zaman yapılacak, sonuçlar açıklandı mı? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI 94. DHY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; kura çekilişi 2 Eylül bugün saat 10.00'da başlayacak. Öte yandan noter huzurunda gerçekleşen bu kuranın youtube üzerinden canlı olarak adaylar için yayınlanacağı bildirildi. Gözler şimdi 94. DHY kura sonuçları ve canlı yayın ekranında…