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’li belediyeden ağaç katliamı! Sözde çevreciler yine sessiz

’in Karaburun’da yol genişletme çalışmasından dolayı çam ağaçları iş makineleriyle yerinden söküldü. O anları görüntüleyen genç kızlar gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medyadan ’li ve ’ne tepkiler yağdı.

Giriş Tarihi: 2.9.2020 15:51 Son Güncelleme: 2.9.2020 16:05 ABONE OL
CHP’li belediyeden ağaç katliamı! Sözde çevreciler yine sessiz

AĞAÇLARIN SÖKÜLMESİNİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER

İzmir'in Karaburun'da yol genişletme çalışmasından dolayı çam ağaçları iş makineleriyle yerinden söküldü. O anları görüntüleyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı.

Sosyal medyadan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi'ne tepkiler yağdı.

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GENÇ KIZLAR AHABER'DE O ANLARI ANLATTI!

Gözyaşlarına hakim olamayan Didem Aypak: "30 yıllık ağaçları kestiler. Keşke herkes bizimle beraber canlı canlı izleyebilseydi. Ben bu durumun sorgulanmasını istiyorum. Küçük yeğenime bu durumu nasıl anlatacağım? Ailem böyle bir şeye şahit olduğumuz için çok üzgün. Herkes elini vicdanına koysun ve düşünsün."

Görüntüleri kaydeden Didem'in ikizi Gamze Aypak: "Sabah kalktığımızda da aynı manzaraya uyandık. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi. Çok üzüldük, ağacın ve doğanın değerini bilmiyoruz. Yanımızda keşke daha fazla insan olsaydı."

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CHP’li belediyeden ağaç katliamı! Sözde çevreciler yine sessiz
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