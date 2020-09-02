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Efsane kaptan ’in vedası

Türkiye'nin ilk kadın yat yarışı kaptanı (90) önceki gün bir arkadaşının İstanbul Silivri'deki yazlığının önünde denize girerken geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 2.9.2020 ABONE OL
Efsane kaptan Necla Öney’in vedası
Türkiye'nin ilk kadın yat yarışı kaptanı Necla Öney (90) önceki gün vefat etti. 1950'li yıllarda başladığı denizcilik yaşamı boyunca birçok başarılı yarış ve sefer gerçekleştirdi. 70 yıldan beri denizden kopmayan Öney, önceki gün bir arkadaşının İstanbul Silivri'deki yazlığının önünde denize girerken geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Denizlerin efsane kadın kaptanı, yarın cenaze töreninin ardından eşinin yanına defnedilecek.

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Kadıköy'de dünyaya geldikten sonra, Yalova, Moda ve Suadiye sahillerinde denizle içiçe büyüyen Öney, 1951'de Ahmet Muhittin Öney'le evlenmişti. Eşi de deniz ve yelken sevdalısı olan Öney, o günlerden itibaren sürekli denizcilikle ilgilendi. 1952'de "Keyfim" isimli 8.75 metrelik bir tekneyle başladıkları tekne hevesi, birkaç kez değiştirerek devam etti. Kızları Banu Öney'in annesinin vefatını Fiji'de Avustralya gezisi sırasında öğrendiği belirtildi.
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Efsane kaptan Necla Öney’in vedası
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