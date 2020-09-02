Emlakçıya iş yerinde infaz

İstanbulBeykoz'da emlakçılar arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü. Olay, 27 Ağustos'ta Gümüşsuyu Caddesi Kirazlı Yayla mahallesindeki iş yeri önünde yaşandı. Taraflardan biri silahıyla Selçuk Özdemir'i (47) vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir kurtarılamadı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, cinayetten bir gün sonra 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler Emir S.'nin (46) 11, Adil F.S.'nin (50) ise 18 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı. Sorguda Adil F.S.'nin azmettirmesi sonucu Emir S.'nin cinayeti işlediği ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklandı.