Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti

'KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLMALI'

Esen'in avukatı Öykü Su Güler de "Gerekli şikayetlerimizi, siber suçlara ilettik. Şüphelinin telefonuna el konulmasını ve gerekli incelemelerin yapılmasını talep ettik. Daha sonra da kişinin tutuklanmasını talep ettik. Müvekkilin rızasına aykırı olarak, telefonuna casus bir yazılım yüklenmiş. Müvekkilin ses ve görüntülerini kaydedip, göndermiş. Müvekkilim bu şekilde rahatsız edilmiş. Ne zaman isterse konuşmaları kaydedebilmiş. Bu, Türk Ceza Kanunu'nda 'özel hayatın gizliliğini tehdit' suçunu oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşan kadınlar, öncelikle karakola gitmeliler. Karakola gitmeye çekiniyorlarsa da bir avukat eşliğinde gidip, haklarını aramaları gerekiyor. Çünkü şikayet yapmazlarsa, bu gibi tehdit veya rahatsızlıklardan kurtulamazlar. Herkes, hakkını aramalı" diye konuştu.