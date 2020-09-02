Eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti

Handan D. ve kuaför salonuna malzeme tedariği sağlayan Alper R., olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaför salonunda çalışan G.Ö. ise ağır yaralanarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Köksal D., şahısları vurmasının ardından kuaför salonunun karşısında bulunan bir site içerisinde intihar etti. Kuaför salonundaki başka bir çalışanın ise kurşunlardan kıl payı kurtulduğu öğrenildi.

