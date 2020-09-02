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Eşini ve çalışanını vurup intihar etti

’in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin salonuna kurşun yağdıran şahıs, eşini ve bir kişiyi öldürdü ardından intihar etti. Olay, İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 80/9 Sokak’ta bulunan kuaför salonunun önünde meydana geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 22:34 ABONE OL
Eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti

'in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin salonuna kurşun yağdıran şahıs, eşini ve bir kişiyi öldürdü ardından intihar etti. Olay, İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 80/9 Sokak'ta bulunan kuaför salonunun önünde meydana geldi.

Eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti

Köksal D., akşam saat 18.30 sıralarında iddiaya göre boşanmak üzere olduğu eşi Handan D.'nin işlettiği salonuna gelerek hem eşine hem de kuaförde bulunan şahıslara kurşun yağdırdı.

Eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti

Handan D. ve salonuna malzeme tedariği sağlayan Alper R., olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaför salonunda çalışan G.Ö. ise ağır yaralanarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Köksal D., şahısları vurmasının ardından kuaför salonunun karşısında bulunan bir site içerisinde intihar etti. Kuaför salonundaki başka bir çalışanın ise kurşunlardan kıl payı kurtulduğu öğrenildi.

Eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti

Öte yandan Handan D.'nin 27 Mayıs tarihinde "Dışarıda kasvet olsa da içimizde umut var. Her şey normale dönecek" paylaşımı dikkat çekti. Ölen şahısların yakınları da olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Eşini ve kuaför çalışanını vurup intihar etti
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