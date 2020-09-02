Eski eşine şiddetten ev hapsinde tutulan zanlı öldürüldü

Başiskele ilçesinde 3 yıl önce boşandığı Kocaeli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Avukat Ezgi Ulugün'e şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan İhsan Kaan Şensoy evine gelen bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis bir kişinin, kendisini bekleyen otomobile koşarak bindiğini tespit etti. Otomobilin plakasından yola çıkan polis ekipleri Erhan D. ve Hasan Ö.'yü Sapanca'da gözaltına aldı. Cinayet zanlısı Erhan D.'nin Şensoy ile arkadaş olduğu ve 1 gün önce Şensoy'un babasını arayarak, "Kaan ağabey ile görüşmek istiyorum, kendisini çok özledim" dediği iddia edildi.