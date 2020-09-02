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, kaç TL? F1 yarışı nerede ve ne zaman?

Uzun bir aradan sonra, Türkiye pistlerine geri dönen Formula 1 ile ilgili son dakika haberi geldi. Türkiye Grand Prix 2020’nin ’da olacağının açıklanmasının hemen ardından, vatandaşlar bilet fiyatları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. En son 2011 yılında yarış düzenlenen pistte Sebastian Vettel şampiyonluğa ulaşmıştı. Peki, , kaç TL? F1 İstanbul yarışı nerede ve ne zaman? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 2.9.2020 14:00 ABONE OL
Formula 1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? F1 İstanbul yarışı nerede ve ne zaman?

Formula 1 2020'nin 'da yapılacak olması şimdiden tüm vatandaşları heyecanlandırdı. Bu noktada Formula 1 tutkunu vatandaşlar bilet fiyatları ile ilgili araştırma yapıyor. En son 2011 yılında yarış düzenlenen pistte Sebastian Vettel şampiyonluğa ulaşmıştı. İşte F1 İstanbul yarışı ile ilgili detaylar…

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI

9 yılın ardından yeniden İstanbul'a dönen Formula 1 efsanesi için biletler, en geç 15 Eylül tarihine kadar satışta olacak. En düşük günlük 30 TL olan bilet fiyatları, kombine olarak ise 90 TL'den satışta olacak. Bilet fiyatları kategori ve koltuğa göre değişiklik gösterecek.

Formula 1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? F1 İstanbul yarışı nerede ve ne zaman?

Türkiye'deki sevenlerinin özlemle beklediği F1 nihayet bu sonbaharda 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity Park'ta gerçekleştirilecek. Yarışın İstanbul ayağında bilet fiyatlarının günlük 30 lira olacağını açıklayan Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Sanırım dünyanın en ucuz F1 biletlerini satacağız. Günlük 30 liradan 3 günlük kombineler satılacak. Ancak bu fiyat bütün koltuklar için geçerli değil. Fiyatlar kademeli olarak artacak. Burada özellikle bu yarışı heyecanla bekleyen öğrenci kardeşlerimizi düşündük. Fiyatlar kategorilere göre çok daha yukarılara gidecek. Onu henüz belirlemedik. Biletler 15 gün içinde satışa çıkacak" diye konuştu.

Formula 1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? F1 İstanbul yarışı nerede ve ne zaman?

YARI KAPASİTE KULLANILACAK

Pistin sadece tribün kapasitesinin 220 bin koltuk olduğunu ifade eden Ak, "Pandemi döneminde alınabilecek her önlemi alarak bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kapasitenin neredeyse yarısını kullanmayı düşünmüyoruz. En fazla 100 bin bilet satacağız. Seyircilerin arasında 1 koltuk boş olacak şekilde oturma düzeni planladık. Ayrıca kullanabileceğimiz çok fazla açık alan da var. Bu da pandemi döneminde bize avantaj sağlıyor. Bizden önce Rusya ve Portekiz yarışları seyircili olacak ama pandemi döneminde işler değişirse seyircisiz olma ihtimali de var" dedi.

Formula 1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? F1 İstanbul yarışı nerede ve ne zaman?

ANLAŞMA İLK ETAPTA 1 YILLIK

2011 yılından sonra F1 yönetimi ile kontratın bittiğini belirten Vural Ak, "urayı AVM yapmak isteyenler vardı. Biz de ihaleye katıldık ve kazandık. Eski F1 yönetimine niyetimizi söylüyorduk. O sırada F1 yönetimi değişti. Yeni CEO'yu Türkiye'ye davet ettik. Cumhurbaşkanı ile toplantı düzenledik ve olumlu sonuçlar aldık. Amacımız 2021 yılından itibaren düzenli olarak F1'i 'da düzenlemekti ama pandemi döneminde 1 yıllık kontrat yaptık. Ama sanırım uzun süreli devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Formula 1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? F1 İstanbul yarışı nerede ve ne zaman?
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