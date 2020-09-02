Formula 1 Türkiye bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? F1 İstanbul yarışı nerede ve ne zaman?

Formula 1 2020'nin İstanbul'da yapılacak olması şimdiden tüm vatandaşları heyecanlandırdı. Bu noktada Formula 1 tutkunu vatandaşlar bilet fiyatları ile ilgili araştırma yapıyor. En son 2011 yılında yarış düzenlenen pistte Sebastian Vettel şampiyonluğa ulaşmıştı. İşte F1 İstanbul yarışı ile ilgili detaylar…

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI

9 yılın ardından yeniden İstanbul'a dönen Formula 1 efsanesi için biletler, en geç 15 Eylül tarihine kadar satışta olacak. En düşük günlük 30 TL olan bilet fiyatları, kombine olarak ise 90 TL'den satışta olacak. Bilet fiyatları kategori ve koltuğa göre değişiklik gösterecek.