Genç adamı cadde üzerinde öldürmüştü! O katil yakalandı

Dün saat 14.35 sıralarında Sultanbeyli ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu yaralanan Yahya Fırat A. (28) isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybetmesi neticesinde meydana gelen "Kasten Öldürme" olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; yapılan araştırmalarda bahse konu olayın Ayhan B. (45) isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Çalışmaların devamında şüpheli şahıs olayda kullandığı değerlendirilen 1 adet tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bahse konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahsın 1 adet taksirle yaralama kaydının olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.