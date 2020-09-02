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Genç adamı cadde üzerinde öldürmüştü! O katil yakalandı

’de meydana gelen cinayet ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki genci silahla öldüren şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; yapılan araştırmalarda bahse konu olayın Ayhan B. (45) isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 2.9.2020 16:07 Son Güncelleme: 2.9.2020 16:16 ABONE OL
Genç adamı cadde üzerinde öldürmüştü! O katil yakalandı

Dün saat 14.35 sıralarında Sultanbeyli ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu yaralanan Yahya Fırat A. (28) isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybetmesi neticesinde meydana gelen "Kasten Öldürme" olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; yapılan araştırmalarda bahse konu olayın Ayhan B. (45) isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Çalışmaların devamında şüpheli şahıs olayda kullandığı değerlendirilen 1 adet tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bahse konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahsın 1 adet taksirle yaralama kaydının olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.

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Genç adamı cadde üzerinde öldürmüştü! O katil yakalandı
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