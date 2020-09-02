Giresun'da, sel kayıpları aranıyor

Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Sel felaketinde; Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu yaşamını yitirdi. Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz, operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut Akgün ile Emine Akgün ise selin ardından kayıp olarak aranıyor.



YARALAR SARILIYOR

Kentte selin izlerinin silinmesi için başlatılan yoğun çalışmalar sürdürülüyor. İlgili bakanlıkların koordinesinde; Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile enkaz ve moloz kaldırma çalışması büyük oranda tamamlandı. Akkaya Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum ve kaya parçalarının kaldırılması işleminde sona gelindi. Caddede biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırılan yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor. Temizlik çalışmaları tamamlanan birçok dükkânın pencere ve kapıları da takıldı. Sel afetinden en çok etkilenen, cadde ve sokakları 4 metrelik balçıkla dolan Dereli ilçesi, yapılan çalışmalarla bir haftada eski halini almaya başladı.



BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da sel bölgesinde inceleme ve denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan sel felaketinde Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında, bölgede emniyet tedbiri almak için görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın, menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 1 jandarma personelini ve bölgede diğer kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çevre illerden takviye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipler de su altını tarayarak dere yataklarında kayıplardan iz aranıyor. Bölgedeki aramalar 2 farklı noktada yoğunlaştırılırken, dalgıç ekipleri de Karadeniz'de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de eşlik ettiği aramalarda yaklaşık 250 kişilik personel görev alıyor. Selde kayıplarının aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.