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Gören şok geçirdi! 7 yaşındaki çocuk oyun oynadığı sırada...

'de ailesiyle birlikte düğüne giden 7 yaşındaki çocuğa cadde üzerinde oyun oynadığı sırada otobüs çarptı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 09:56 Son Güncelleme: 2.9.2020 09:56 ABONE OL
Gören şok geçirdi! 7 yaşındaki çocuk oyun oynadığı sırada...

Olay geçtiğimiz günlerde 'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte düğüne giden 7 yaşındaki Ziyayeddin Demirci, anne ve babası düğündeyken dışarı çıkarak arkadaşıyla caddede oynamaya başladı.

Gören şok geçirdi! 7 yaşındaki çocuk oyun oynadığı sırada...

Bir süre sonra cadde üzerinde ilerleyen bir İETT otobüsü aniden yola fırlayan küçük çocuğa çarptı. Olayı gören vatandaşlar Demirci'nin yardımına koştu. Düğünde bulunan davetliler ise kaza sonrası olay yerinde toplandı.

Gören şok geçirdi! 7 yaşındaki çocuk oyun oynadığı sırada...

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine caddeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gören şok geçirdi! 7 yaşındaki çocuk oyun oynadığı sırada...

İETT şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle düğünü dağıttı.

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Gören şok geçirdi! 7 yaşındaki çocuk oyun oynadığı sırada...
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