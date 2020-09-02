Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane’deki orman yangını yağmurun desteğiyle söndürüldü

’deki orman yangını yağmurun desteğiyle söndürüldü

’de çıkış nedeni belirlenemeyen orman ve örtü yangını yol olmayınca 3 saatlik mücadeleyle ve yağan yağmurun etkisiyle söndürüldü. Dumanların Gümüşhane kent merkezinden görüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği ve 20 görevlinin müdahale ettiği 1,5 hektarlık alana yayılırken, bozuk orman niteliğindeki bölgede yangın sonucu geven, örtü ve az sayıda çam ağacı yandı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 21:40 ABONE OL
Gümüşhane’deki orman yangını yağmurun desteğiyle söndürüldü
Süleymaniye Mahallesi ile Gözeler köyü yaylası arasında yer alan ve Canca Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14 sıralarında yangın çıktı. Yangın yerinin yola çok uzak olması nedeniyle suyla müdahale edilemeyen yangında Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri su olmadığı için topraklama yaptı, ellerindeki kürek ve kazmalarla yangını söndürmek için mücadele verdi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bir süre kontrol altına alınamayan yangın ilerleyen saatlerde rüzgarın durup yağmur yağışının başlamasıyla birlikte personellerin yoğun gayretiyle söndürüldü.
Dumanların Gümüşhane kent merkezinden görüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği ve 20 görevlinin müdahale ettiği yangın 1,5 hektarlık alana yayılırken, bozuk orman niteliğindeki bölgede yangın sonucu geven, örtü ve az sayıda çam ağacı yandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşhane’deki orman yangını yağmurun desteğiyle söndürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA