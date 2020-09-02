Hasta yakınları hastaneyi basıp tıbbi cihazlara zarar verdi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören bir hastanın yakınları, hastaneyi basarak tıbbi cihazlara zarar verip hastane çalışanlarını darp etmeye çalıştı. Hastaneye giden polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 11 kişiyi güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ederek gözaltına aldı. Zanlılara ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer bin lira idari para cezası kesildi.

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Eyyübiye ilçesi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 30 Ağustos 2020 tarihinde Covıd-19 tedavisi devam eden bir hastanın yakınlarından oluşan kalabalık bir grubun hastanede taşkınlık çıkarmaları ve tıbbi cihazlara zarar vermelerinin ardından güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüpheliler adli makamlara teslim edilmiştir. Ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şahısların her birine 3 bin 150 Türk Lirası idari yaptırım cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

