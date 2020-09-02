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Havale geçiren küçük kızı hastaneye çöp kamyonu yetiştirdi

'da havale geçiren küçük kızın annesinin yardım çağrısına, o esnada sokakta çöp toplayan Eyyübiye Belediyesi temizlik görevlileri yetişti. Anne ve kızını, çöp kamyonuna alan temizlik görevlileri, küçük kızı hastaneye yetiştirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 15:14 ABONE OL
Havale geçiren küçük kızı hastaneye çöp kamyonu yetiştirdi

Eyyübiye ilçesinde çöp toplayan temizlik görevlileri, bir annenin kucağındaki küçük kızıyla sokakta yardım çığlığını duydu. İşlerini bırakarak, anne ve kızının yardımına koşan görevliler, küçük kızın havale geçirdiğini fark etti. Ambulansı beklemenin, küçük kız için tehlikeli olabileceğini düşünen işçiler, anne ve kızını çöp kamyonu ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Annesinin kucağında acil servise götürülen küçük kız, tedaviye alındı. Küçük kızı hastaneye yetiştiren işçilerden çöp kamyonunun şoförü Eyyüp Yıldız, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

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Havale geçiren küçük kızı hastaneye çöp kamyonu yetiştirdi
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