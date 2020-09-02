Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İlginç bir hırsızlık olayı

İlginç bir hırsızlık olayı

'de bir vatandaş, satmak istediği ziynet eşyalarının ilginç bir dolandırdırıcılık olayı ile çalındığı belirterek polise başvurdu. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 16:09 ABONE OL
İlginç bir hırsızlık olayı

Olay İstiklal mahallesinde meydana geldi. Polise başvuran S.Ş., kendisine ait ziynet eşyasını F.K. olarak bildiği şahsa satmak için Eskişehir'e geldiğini ve şüpheli ile cafede buluştuklarını anlattı.

2 ERKEK ŞAHIS GELEREK...

Buraya F.K.'nin tanıdıkları olan 2 erkek şahsın gelerek ziynet eşyasını test için götürdüğünü anlatan mağdur vatandaş, yanında kalan F.K.'nin de sonradan tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyip yanından ayrıldığını ve geri dönmediğini anlattı. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

CHP’li belediyeden ağaç katliamı! Sözde çevreciler yine sessiz

ARKADAŞINA GÖNDER
İlginç bir hırsızlık olayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA