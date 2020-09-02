İlginç bir hırsızlık olayı

Olay İstiklal mahallesinde meydana geldi. Polise başvuran S.Ş., kendisine ait ziynet eşyasını F.K. olarak bildiği şahsa satmak için Eskişehir'e geldiğini ve şüpheli ile cafede buluştuklarını anlattı.

2 ERKEK ŞAHIS GELEREK...

Buraya F.K.'nin tanıdıkları olan 2 erkek şahsın gelerek ziynet eşyasını test için götürdüğünü anlatan mağdur vatandaş, yanında kalan F.K.'nin de sonradan tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyip yanından ayrıldığını ve geri dönmediğini anlattı. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.