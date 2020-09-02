Corona virüs salgını nedeniyle, yaşanacak ekonomik olumsuzluklardan çalışanların etkilenmemesi için işten çıkarma yasağı getirilmişti. İlk olarak 3 aylığına getirilen yasak, daha sonra kademeli olarak uzatılmıştı. Çalışan ve işverenin haklarını güvence altına almayı amaçlayan düzenleme ile istihdamın korunması amaçlanıyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Ücretsiz izin desteği işten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süre ile uzatılmıştı. Kararı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.