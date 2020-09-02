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'de mescide pompalı tüfekli saldırı

'in Buca ilçesinde, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler pompalı tüfekle mescide ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 09:07 Son Güncelleme: 2.9.2020 09:32 ABONE OL
İzmir'de mescide pompalı tüfekli saldırı

Olay, saat 02.00 sıralarında İnönü Mahallesi 6773 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre sonra açılacak mescide, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, açılan ateş sonucu mescidin camları kırıldı.

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SİLAHLI SALDIRIYI DÜZENLEYEN KİŞİ...

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu. Polis, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yaralı arkadaşlarını kaza yerinde bırakıp kaçtı

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İzmir'de mescide pompalı tüfekli saldırı
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