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'de gasp dehşeti! Polis ve bekçiyi sokak ortasında bıçakladı

'de bir kuryeyi gasbetmeye çalışan iki kişiden biri, olaya engel olmak isteyen bir polis ile güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 06:07 Son Güncelleme: 2.9.2020 07:11 ABONE OL
Kadıköy'de gasp dehşeti! Polis ve bekçiyi sokak ortasında bıçakladı

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde bir kuryeyi gasbetmek istedi. Bu sırada sokak üzerindeki bir binada görevli güvenlik görevlisi ile aynı binada yaşayan ve polis olduğu belirtilen bir kişi, durumu fark ederek olaya engel olmaya çalıştı.

Bu sırada yaşanan arbedede şüphelilerden biri, güvelik görevlisi C.G'yi kolundan, polis memurunu da karnından bıçağıyla yaraladı. Ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kadıköy'de gasp dehşeti! Polis ve bekçiyi sokak ortasında bıçakladı
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