Kadıköy'de hem kediyi hem de o anları görüntüleyen kadını darp etti

Bu onu tekmelemen için yeterli bir sebep değil dedim. Orada bana hakaret etmeye başladı. Daha fazla iletişim kuramayacağımızı fark ettiğimde telefonumu çıkarıp kayıt almaya başladım. Çünkü bana hakaret etmekten, küfür etmekten hiç vazgeçmedi. Video çekene kadar herhangi bir saldırı yoktu. Hakaret ediyordu. Video çekmeye başladığımda direkt üzerime saldırdı. Videonun daha fazla devam etmesi gerekiyordu ama o kadar sert bir şekilde saldırıya uğradım ki telefon elimden düştü ve video da durdu" dedi.