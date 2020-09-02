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Son dakika haberi: Küçük çocuğa inanılmaz şiddet! Görüntüler kan dondurdu

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'da, eşinden boşanan Nejdet Ö.'nün çocuğuna şiddet uyguladığı anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti. İşte o anlar...

DHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 17:35 Son Güncelleme: 2.9.2020 17:36 ABONE OL
Küçük çocuğa inanılmaz şiddet! Görüntüler kan dondurdu

Nejdet Ö., 7 yıl önce eşinden boşandı. Çocuğu Muhammed Ö.'nün (10) velayeti ise kendisine verildi.

Küçük çocuğa inanılmaz şiddet! Görüntüler kan dondurdu

İddiaya göre Nejdet Ö., çocuğuna şiddet uygulamaya başladı. Bu anlardan birini görüntüsü ise kendi yakınlarınca cep telefonuyla kaydedildi.

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Küçük çocuğa inanılmaz şiddet! Görüntüler kan dondurdu

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Tam olarak ne zaman çekildiği belirtilmeyen ve sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, Nejdet Ö.'nün, oğlu Muhammed Ö.'yü havaya kaldırıp, çekyatın üzerine savurduğu görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

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Son dakika haberi: Küçük çocuğa inanılmaz şiddet! Görüntüler kan dondurdu
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