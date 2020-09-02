Son dakika haberi: Küçük çocuğa inanılmaz şiddet! Görüntüler kan dondurdu

Nejdet Ö., 7 yıl önce eşinden boşandı. Çocuğu Muhammed Ö.'nün (10) velayeti ise kendisine verildi.
İddiaya göre Nejdet Ö., çocuğuna şiddet uygulamaya başladı. Bu anlardan birini görüntüsü ise kendi yakınlarınca cep telefonuyla kaydedildi.
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GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Tam olarak ne zaman çekildiği belirtilmeyen ve sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, Nejdet Ö.'nün, oğlu Muhammed Ö.'yü havaya kaldırıp, çekyatın üzerine savurduğu görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti.