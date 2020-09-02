Son dakika haberi: Küçük çocuğa inanılmaz şiddet! Görüntüler kan dondurdu

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Tam olarak ne zaman çekildiği belirtilmeyen ve sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, Nejdet Ö.'nün, oğlu Muhammed Ö.'yü havaya kaldırıp, çekyatın üzerine savurduğu görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti.