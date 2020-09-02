Maltepe’de maskeli 300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı kameralara böyle yansıdı

GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA ŞOKA UĞRADI

Dükkan sahibi Dede Kalkan, "Sabah 8 sıralarında iş yerine geldiğimde iş yerinin arka kapısının zorlanmış, kırılmış olduğunu gördüm. İçerideki tüm fıstık içi ürünümüz ve kavrulmuş Antep fıstığı ürünlerimiz çalınmış. Hemen polisi aradım. Hırsızlar araçlarını yanaştırmışlar otuz dakika boyunca gündüz gözü burada malımızı almışlar. Başımıza hırsızlık olayının geleceğini tahmin etmedik. Burada ortalama bizim iki tona yakın malımızı çalmışlar ortalama piyasa değeri bu malların üç yüz bin lira kadar" dedi.

Görgü tanıklarının da vermiş olduğu ifade ile beraber olay hakkında soruşturma başlatıldı.



