Midye ısmarlama cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet istemi

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ümit T.'nin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet savcısı Muhammed İkbal Doğan tarafından düzenlenen iddianamede, Ümit T., Okan T. ve Özgür Ç. isimli üç arkadaşın, midye yedikleri sırada, olay yerine gelen Arteş D., Ozan Ö. ve Yusuf Ö.'nün midye ısmarlama teklif ettiği kabul etmeyen üç arkadaşa önce küfür edip ardından taraflar arasında tartışma çıktığı anlatıldı.

ÖNCE DARP EDİP ARDINDAN KURŞUNLADI

İddianamede, Arteş D.'nin silahıyla Ümit T.'ye yönelik 8-9 el ateş ettiği, genç adamın sekerek kurşunlardan kurtulmaya çalıştığı fakat kısa bir süre sonra yere yığıldığı kaydedilirken, Arteş'in diğer iki kişiyi silahın kabzasıyla darp ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi. Arteş'in silahı ateşlemeden hemen önce Ozan Ö. ve Yusuf Ö.'nün Ümit T.'yi darp ettikleri kaydedilen iddianamede, silahın ise vurulan Ümit T.'nin arkadaşı Özgür'e ait olduğu belirlendi.