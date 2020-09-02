Midye ısmarlama cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet istemi

Meşrutiyet Caddesi üzerinde 2 Şubat günü iddiaya göre, 30 yaşındaki Ümit T. ve iki arkadaşı, sokakta midye yerken, aynı midyeciye gelen 3 kişilik gruba "size midyeleri biz ısmarlayalım" teklifinde bulundular. Teklife "Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız" diyerek tepki gösteren grup ile Ümit T.'nin aralarında bulunduğu grup arasından tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit T. silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Ümit T. hayatını kaybederken, harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arteş D. ve ona yardım ettiği belirtilen Yusuf Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Ümit T.'nin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet savcısı Muhammed İkbal Doğan tarafından düzenlenen iddianamede, Ümit T., Okan T. ve Özgür Ç. isimli üç arkadaşın, midye yedikleri sırada, olay yerine gelen Arteş D., Ozan Ö. ve Yusuf Ö.'nün midye ısmarlama teklif ettiği kabul etmeyen üç arkadaşa önce küfür edip ardından taraflar arasında tartışma çıktığı anlatıldı.
ÖNCE DARP EDİP ARDINDAN KURŞUNLADI
İddianamede, Arteş D.'nin silahıyla Ümit T.'ye yönelik 8-9 el ateş ettiği, genç adamın sekerek kurşunlardan kurtulmaya çalıştığı fakat kısa bir süre sonra yere yığıldığı kaydedilirken, Arteş'in diğer iki kişiyi silahın kabzasıyla darp ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi. Arteş'in silahı ateşlemeden hemen önce Ozan Ö. ve Yusuf Ö.'nün Ümit T.'yi darp ettikleri kaydedilen iddianamede, silahın ise vurulan Ümit T.'nin arkadaşı Özgür'e ait olduğu belirlendi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Okan T. ve Özgür Ç. hakkında üçlüye karşı, 'Silahla tehdit' iddiasıyla dava açılırken , ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Arteş D., Ozan Ö. ve Yusuf Ö., ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.