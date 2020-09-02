Millov’un burnundan kaçmadı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Büro Amirliği Narkotik Büro dedektifleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Kocaeli üzerinden İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Emniyet ekiplerinin Doğu illerinden takibe aldığı mısır yüklü TIR, Bolu'ya giderek yükünü boşalttıktan hemen sonra İstanbul'a seyir halindeyken, TEM Otoyolu İzmit mevkiinde durduruldu. Araçta emniyetin detektör köpeği Millov ile yapılan aramada, köpeğin TIR kasasında farklı noktalara tepki vermesi üzerine, araç detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi. Yapılan aramada kasa zemininde yapılan özel bölmelerde 260 paket halinde 132 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Araç şoförü A.K gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.